Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ANSET soruşturması kapsamında, Antalya merkezli Adana ve Ankara'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı. Antalya'daki gelişme, yerel yönetimlerdeki ihale süreçlerine ilişkin denetimlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik para transferleri tespit edildi. Bunun üzerine 13 Mayıs'ta Antalya merkezli olmak üzere Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adliyeye çıkarılan 16 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 kişiden Okan A. ve Olan Y. tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK OPERASYONDA 15 TUTUKLAMA OLMUŞTU

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında 30 Nisan'da da operasyon düzenlemişti. Aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 35 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.

ANTALYA'DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olan ANSET'e yönelik soruşturma, kent kamuoyunda yakından izleniyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, belediye iştiraklerindeki ihale uygulamaları ve kamu kaynaklarının kullanımı açısından önem taşıyor.