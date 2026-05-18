Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından ‘Altın Meşale Yılın Eğitim Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü. Ödülün Alanya eğitim ailesinin ortak başarısı olduğunu söyleyen Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, 13 Kasım 2020 tarihinden bu yana Alanya eğitim camiasıyla ekip ruhu içerisinde önemli projelere imza attıklarını belirtti. Eğitimde taklit eden değil, örnek alınan projeler üretmeye çalıştıklarını ifade eden müdür Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vizyon projelerini Alanya’da hayata geçirerek ilçeye önemli katkılar sunduklarını söyledi. Görev süresi boyunca kültürel, sosyal ve sportif alanlarda dikkat çeken başarılar elde edildiğini vurgulayan Yusuf Yılmaz, ortaokul kademesinde akademik başarıda yüzde 300, lise kademesinde ise yüzde 400’ü aşan artış sağlandığını kaydetti. Mesleki eğitime de ayrı önem verdiklerini belirten müdür, ilçedeki bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sayısının birden üçe çıkarıldığını ve lise öğrencilerinin yüzde 52’sinin mesleki eğitime yönlendirildiğini ifade etti. Son 5,5 yılda Alanya’da onlarca devlet okulunun yanı sıra 10 hayırsever okulunun kazandırıldığını belirten Yılmaz, ilçede ikili eğitimin sona yaklaşmasının önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Ayrıca spor lisesi ve spor ortaokulu, teknoloji imam hatip lisesi ve ortaokulu ile siber güvenlik lisesi ve ortaokulu gibi vizyon projelerinin de Alanya’ya kazandırıldığını dile getirdi. Açıklamasında ödülün yalnızca şahsına değil, tüm Alanya eğitim ailesine ait olduğunu vurgulayan müdür; ailesine, siyasilere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına, hayırseverlere, eğitim sendikalarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel basına ve Alanya halkına teşekkür etti. Geceye eğitim, siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programda EYUDER Genel Başkanı Doç. Dr. Adem Çilek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı ile yurt dışından çok sayıda akademisyen ve eğitim yöneticisi de yer aldı. (Haber MERKEZİ)

