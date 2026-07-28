Japonya Meteoroloji Ajansı'nın ilk değerlendirmelerine göre depremin ardından bazı kıyı bölgelerinde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının oluşabileceği tahmin edildi. Kamu yayıncısı NHK de kıyı şeridinde yaşayanların vakit kaybetmeden güvenli alanlara geçmeleri gerektiğini duyurdu. JMA, tsunami uyarılarının depremin ardından birkaç dakika içinde yayımlandığını ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Birçok eyalette alarm durumuna geçildi

Depremin merkez üssünün bulunduğu Kyushu Adası başta olmak üzere Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletlerinde acil durum tedbirleri devreye alındı. Yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

İlk saatler itibarıyla deprem nedeniyle can kaybı ya da büyük çaplı hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ekipler bölgede arama, tarama ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, ulaşım ve altyapıdaki olası etkiler de inceleniyor.

Japonya deprem riski en yüksek ülkelerden biri

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor. Ülkede her yıl binlerce deprem kaydedilirken, büyük sarsıntıların ardından tsunami riskine karşı erken uyarı sistemi devreye alınıyor. JMA, deprem sonrası yayımladığı uyarılarda kıyı bölgelerinde bulunanların deniz seviyesinden uzaklaşıp yüksek noktalara gitmesini tavsiye ediyor.