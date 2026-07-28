Ekonomi Gazetesi'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 23 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle Türk tekstil ve hazır giyim ürünlerine yüzde 12,5 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. 25 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Section 301 soruşturması kararı, Türkiye'nin ABD pazarındaki ihracat hedeflerini doğrudan etkileyecek.

Nihai kararda Türkiye ek vergi yüküyle karşı karşıya kalırken, en büyük rakiplerinden Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya vergisiz tarife kontenjanı tanındı. Bu ülkeler, belirlenen kota sınırları içinde ABD'ye yapacakları ihracatta söz konusu vergiden muaf tutulacak. Hindistan ise yüzde 10'luk vergi diliminde kaldı. Türkiye, sektör temsilcilerinin beklentilerine rağmen bu tarife kontenjanı mekanizmasının tamamen dışında bırakıldı.

ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİASINA KARŞI SAVUNMA YAPILMADI MI?

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 60 ekonomi üzerinde yürütülen incelemede ülkeler üç farklı kategoriye ayrıldı. Üçüncü grupta yer alan Türkiye'ye, zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını engelleyecek yeterli bir sisteme sahip olmadığı gerekçesiyle en yüksek dilim olan yüzde 12,5 oranında vergi uygulandı. Süreç boyunca bin 600'den fazla yazılı görüş alınmasına ve 100'ün üzerinde tanık dinlenmesine rağmen, kamuya açık kayıtlarda Türkiye'nin resmi bir yazılı savunma sunduğuna dair bulgu yer almadı.

SEKTÖRÜN İHRACAT STRATEJİSİ NASIL ETKİLENECEK?

Avrupa pazarındaki daralma nedeniyle yönünü 100 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip ABD'ye çeviren Türk firmaları için bu karar stratejik bir kırılma noktası oluşturuyor. Fiyat rekabetinin kritik olduğu küresel tedarik zincirinde rakiplere tanınan muafiyetler ve Türkiye'ye uygulanan dezavantaj dengeleri değiştiriyor. Yüksek maliyetler sebebiyle son üç yıldır üretimlerinin bir bölümünü Mısır gibi ülkelere kaydıran Türk hazır giyim firmalarının, ABD pazarına daha uygun maliyetlerle erişim sağlayabilmek adına yurt dışı üretim operasyonlarını hızlandırması öngörülüyor.

Uygulamanın teknik detayları ve sektörel yansımaları henüz tam olarak netleşmedi. USTR'nin istisna kapsamına alınacak ürünleri, tarife kontenjanlarını ve kota miktarlarını belirleyecek ikincil düzenlemeleri yayımlaması bekleniyor. Karar metninde ayrıca, ABD yönetimine tarifeleri ve muafiyetleri ilerleyen dönemde değiştirme veya kaldırma yetkisi de veriliyor.