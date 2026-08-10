Pendikspor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de yeni sezon heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Pendikspor ile ligin yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Ağustos Pazartesi akşamı oynanacak.

Pendikspor ile Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İstanbul’da kozlarını paylaşacak. İki takım için de sezonun ilk puanları açısından önem taşıyan karşılaşmanın başlama saati 21.30.

PENDİKSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Batman Petrolspor karşılaşması 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

İstanbul temsilcisi Pendikspor, sezonun açılış maçında saha avantajını kullanarak lige üç puanla girmeye çalışacak. Batman Petrolspor ise uzun bir aranın ardından döndüğü 1. Lig’deki ilk sınavını deplasmanda verecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Pendikspor-Batman Petrolspor maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı TRT Spor üzerinden takip edecek futbolseverler mücadeleyi şifresiz izleyebilecek.

BATMAN PETROLSPOR ŞAMPİYON OLARAK 1. LİG’E ÇIKTI

Batman Petrolspor, 2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Trendyol 1. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Batman Petrolspor, 8 Şubat 2026’da Batman Stadyumu’nda Elazığspor’u 2-0 mağlup etti. 4 Nisan’da yine kendi sahasında oynadığı Muğlaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

Batman temsilcisi 25 Nisan’da Kepez Spor’u 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını aldı. Böylece takım, 2026-2027 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele etme hakkını elde etti.

SEZONUN İLK SINAVI İSTANBUL’DA

Pendikspor için de karşılaşma yeni sezonun ilk resmi lig maçı olacak. İstanbul ekibi kendi sahasında galibiyet ararken Batman Petrolspor, 1. Lig’e puanla dönmenin hesabını yapacak.

Pendikspor-Batman Petrolspor maç bilgileri: Tarih: 10 Ağustos 2026 Pazartesi Saat: 21.30 Yayın: beIN Sports 2, TRT Spor Şifresiz yayın: TRT Spor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TRT Spor, beIN Sports