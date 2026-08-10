Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni kıyı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte, sahil şeritlerinin bakım, onarım ve işletme süreçlerinde bakanlığın yetki alanı genişletildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kıyıların güvenliği ve temizliği gibi işlemler artık sadece belediyeler ile mahalli idare birlikleri tarafından yürütülmeyecek. Bakanlığın merkez teşkilatı, döner sermaye işletmeleri ve bağlı kuruluşları da bu alanları düzenlenecek protokoller aracılığıyla kiralayıp yönetebilecek.

PLAJLARDAKİ İŞGALLER NASIL ÖNLENECEK?

Yeni düzenlemenin temel amacı, kıyıların Anayasa'da belirtildiği üzere kamu yararına ve halkın ortak kullanımına açık tutulması olarak bildirildi. Belediyelerle protokol yapılamayan sahil bölgelerinde ortaya çıkan yetkisiz işgallerin ve çevresel tahribatların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, plajların amacı dışında kullanılması kısıtlanırken; vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak duş, soyunma kabini, gölgelik ve seyyar tuvalet gibi zorunlu üniteler belirli bir plan dahilinde konumlandırılacak.

TURİZM BÖLGELERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alınan bu karar, Antalya ve Alanya gibi geniş sahil bandına sahip turizm merkezlerinde yakından takip ediliyor. Doğal yapılar tahrip edilmeden koruma-kullanma dengesinin sağlanması, sahil şeridindeki ticari faaliyetlerin daha standart bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlıyor. Yeni dönemde, yerel yönetimlerin eksik kaldığı veya protokol sürecinin işlemediği kıyı alanlarında bakanlık birimlerinin doğrudan devreye girmesi muhtemel bir yansıma olarak değerlendiriliyor.