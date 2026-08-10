Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapımı planlanan 4 bin 574 konutluk TOKİ projesinde, mahkemenin "ÇED Olumlu" kararını iptal etmesinin ardından yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı. Karar sonrası projenin akıbeti belirsizliğini korurken, hak sahipleri resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekliyor.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, dere yatağı ve taşkın sahası ile bağlantılı bir alanda inşa edilmesi öngörülen proje, ilk gündeme geldiği günden itibaren kentte tartışma konusu oldu. Akademik çevreler, meslek odaları ve siyasi partiler, alanın taşıdığı çevresel risklere dikkat çekerek projeye itiraz etti. Yargıya taşınan süreçte mahkeme, mevcut ÇED raporunun mevzuata aykırı şekilde verildiği kanaatine vararak iptaline hükmetti.

İHALE AĞUSTOS 2025 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Hukuki ve çevresel tartışmalar devam ederken, 4 bin 574 konutluk dev projenin ihalesinin 2025 yılının Ağustos ayında yapıldığı bildirildi. İhale adımı projenin gerçekleşmesi yönünde somut bir hamle olarak değerlendirilse de, yargının verdiği iptal kararı takvimi sekteye uğrattı.

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Yunus Günal, itirazların yoğunlaştığı dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamada, eleştirilere rağmen projenin hayata geçirileceğini ifade etmişti. Ancak mahkeme kararının ardından sürecin kesintiye uğraması, ihale aşamasının ve inşaat takviminin nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

ÇED İPTALİ TOKİ PROJELERİNİ NASIL ETKİLER?

Toplu konut projelerinde idari yargının verdiği ÇED iptal kararları, projenin hukuken tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Çevre mevzuatı gereği, ilgili kurumlar mahkeme kararında belirtilen riskleri (taşkın koruma duvarları, drenaj sistemleri veya yerleşim planı değişiklikleri) giderecek yeni teknik raporlar hazırlayarak ÇED sürecini baştan başlatabiliyor. Konyaaltı örneğinde de yeni başlatılan ÇED sürecinde, taşkın sahasına yönelik ek güvenlik önlemlerinin projeye dahil edilmesi öngörülüyor.

Şu an itibarıyla resmi makamlar tarafından projenin iptal edildiğine veya mevcut haliyle devam edeceğine dair kesin ve bağlayıcı bir karar yayımlanmadı. İlçe büyüklüğünde bir nüfusu barındırması planlanan projede ev sahibi olmayı bekleyen binlerce hak sahibi, yeni ÇED sürecinden çıkacak teknik raporları ve idari kurumların nihai kararını yakından takip ediyor.