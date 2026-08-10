Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası tavan primlerini duyurdu. Yayımlanan güncel tarifeyle birlikte araç gruplarına ve sürücülerin risk basamaklarına göre ödenecek tutarlar yeniden şekillendi. Söz konusu düzenleme, otomobillerden ticari taksilere ve büyük otobüslere kadar tüm araç tiplerini kapsıyor.

OTOMOBİLLERDE YENİ FİYATLANDIRMA

Yeni listeye göre İstanbul'da dördüncü basamakta bulunan standart bir otomobilin sigorta primi 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Aynı ilde en yüksek risk grubundaki sürücüler 57 bin 213 TL öderken, sekizinci basamaktaki en düşük risk grubunun primi 9 bin 535 TL'de kaldı. Ankara'da otomobiller için tavan prim 55 bin 594 TL, taban prim ise 9 bin 266 TL olarak açıklandı. İzmir kayıtlı araçlarda ise bu rakamlar sırasıyla 53 bin 974 TL ve 8 bin 996 TL seviyesinde uygulandı.

TİCARİ ARAÇLARDA TAVAN FİYATLAR YÜKSELDİ

Ticari araç ve yolcu taşımacılığı yapan gruplarda prim tutarları yüz binlerce lirayı buluyor. İstanbul'da ticari taksilerin poliçe tutarları risk durumuna bağlı olarak 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişiyor. En yüksek taksi primi Ankara'da 161 bin 510 TL, İzmir'de ise 156 bin 806 TL olarak tabloya yansıdı. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuklu otobüsler için belirlenen tavan prim ise 408 bin 348 TL'ye kadar ulaştı.

SÜRÜCÜLER İÇİN PRATİK BİLGİ: CEZA VE GECİKME ZAMMI NASIL İŞLİYOR?

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın 2026 yılı idari para cezası 1.246 TL olarak uygulanıyor. Bu ihlal durumunda araç, geçerli bir poliçe sunulana kadar trafikten menediliyor. Ayrıca sigortasını zamanında yenilemeyen sürücüler, gecikilen her 30 günlük süre için prim tutarı üzerinden yüzde 5 ek ücret ödüyor. Gecikme zammı toplamda yüzde 50 tavan sınırına kadar çıkabiliyor ve olası bir kazada sigortasız sürücü karşı tarafın tüm maddi hasarından sorumlu tutuluyor.