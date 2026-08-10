Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, 10 Ağustos günü Antalya genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler için bunaltıcı bir gün öngörülüyor.

Güncel değerlendirmelere göre, kentte hissedilecek en yüksek hava sıcaklığı 36 derece, en düşük sıcaklık ise 27 derece seviyelerinde seyredecek. Güneşli havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

RÜZGAR VE NEM ORANLARI

Sıcaklıkların yanı sıra nem oranları da bunaltıcı etkiyi artıracak düzeyde. MGM verilerine göre, gün içindeki en düşük nem oranı yüzde 37, en yüksek nem oranı ise yüzde 74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte ortalama 16 kilometre hızla eseceği bildirildi.

YÜKSEK NEMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle yüzde 70'leri aşan nem oranları, hissedilen sıcaklığı doğrudan artırarak sağlık riskleri oluşturabiliyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor. Turizm kenti Antalya ve sahil ilçelerinde denize girecek olanların güneş çarpmasına karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor.