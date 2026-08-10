Antalya'nın Konyaaltı ve Kaleiçi bölgelerinde dalış yapan uzmanlar, denize atılan atıkların su altı yaşamına verdiği zararı gözler önüne serdi. Özellikle aylar önce gerçekleşen Hıdırellez kutlamalarında suya bırakılan dilek kağıtları, deniz ekosistemi için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü (ANSAK) bünyesinde görev yapan tanıtım dalış uzmanı Seçkin Tedik'in aktardığına göre, su altında plastik, araç lastikleri ve ağır metallerin yanı sıra hala dilek kağıtlarına rastlanıyor. Hıdırellez'in üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen bu kağıtların denizin dibinde bütünlüğünü koruduğu belirtildi. Tedik, balıkların bu atıkları yiyerek hayatını kaybettiğine bizzat şahit olduklarını ifade etti.

DENİZ CANLILARI ATIKLARI NEDEN YUVASI SANIYOR?

Su altı popülasyonunun yoğun olduğu kıyılarda, deniz canlıları yabancı maddeleri doğal ortamlarının bir parçası olarak algılayabiliyor. Uzmanlar, balıkların ve diğer deniz canlılarının plastik veya kağıt atıkları kendilerine ev zannederek barınma ihtiyacı hissettiğini, ancak bu durumun onları yavaş yavaş zehirlediğini vurguluyor. Suyun yüzeyinde çöp bulunmaması denizin temiz olduğu anlamına gelmiyor; dibe çöken atıklar görünmeyen ve çok daha tehlikeli bir kirlilik tabakası yaratıyor.

YAZ AYLARINDA KİRLİLİK ORANI NASIL DEĞİŞİYOR?

Dalış eğitmeni Mustafa Karsamba ise kış mevsiminde dalış yapıldığında neredeyse hiçbir atığa rastlanmazken, yaz aylarında her dalgıcın sudan en aşağı 2-3 tane pet şişeyle çıktığını açıkladı. Karsamba'nın bildirdiğine göre, COP31 kapsamında Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda bölgede geniş çaplı deniz temizliği çalışmaları yürütüldü.

Kaleiçi Yat Limanı, balıkçı barınağı ve Konyaaltı Sahili'ni kapsayan bu resmi organizasyonlarda, sadece Antalya Yat Limanı'ndan 6 ton çöp çıkarıldığı kaydedildi. Gönüllü dalgıçlar her dalışta 1-2 pet şişe toplamaya çalışsa da bu çabaların tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, mavi vatanın sürdürülebilirliği için vatandaşları denizlere hiçbir atık bırakmamaları konusunda uyarıyor.