Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda pazar günü yaşanan yoğunluk sırasında denize giren bir kişi, dubalara bağlanan olta düzeneğine takılarak tehlike atlattı. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, on binlerce kişinin ılık havanın tadını çıkardığı Kuşkavağı Mahallesi Akdeniz Bulvarı civarında denize giren vatandaş, kıyıdan uzaklaşarak dubalara doğru yüzdüğü sırada mayosunun tül kısmından kancaya yakalandı.

Dalgalı denizde neye takıldığını anlamaya çalışan kişi, mayosunun dubalara sabitlenmiş ve üzerinde birden fazla iğne bulunan bir olta düzeneğine dolandığını fark etti.

DENİZDE ZORLU KURTULMA ÇABASI

Çoklu kanca sistemi nedeniyle kendi imkanlarıyla kurtulamayan ve bazı iğnelerin eline batma tehlikesi geçiren vatandaşa, sahildeki arkadaşları yardıma gitti. Dalgaların etkisiyle zorluk derecesi artan kurtarma çabası, arkadaş grubunun kanca düzeneğini dubadan koparmasıyla sonuçlandı.

Kıyıya güvenli şekilde dönmeyi başaran kişi, karada da kancayı çıkarmak için uzun süre uğraştı. İğnenin kumaşa derinlemesine saplanması sebebiyle, vatandaş kancayı mayosuna zarar vererek çıkarmak zorunda kaldı.

YÜZME ALANLARINDA OLTA TEHLİKESİ NEDİR?

Sahil şeritlerinde yüzme alanlarını belirleyen dubaların çevresine bırakılan balıkçı donanımları, can güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Özellikle hafta sonları on binlerce kişinin ziyaret ettiği plajlarda, görünmez su altı misinaları ve çoklu kanca sistemleri yüzücülerin hareket kabiliyetini kısıtlayarak panik ve boğulma tehlikesine yol açabiliyor. Uzmanlar, hem amatör balıkçıların cankurtaran şeritleri ile dubalardan uzak durması gerektiğini hem de yetkililerin bu bölgelerde düzenli denetim yapmasının önemini vurguluyor.