İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül Pazartesi günü için okul saatleri yeniden planlandı. Sözcü'nün aktardığına göre, İstanbul Valiliği kent genelindeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla okulların açılış saatinde değişikliğe gitti.

Alınan karar doğrultusunda, resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ile liselerde ilk gün eğitim 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak. İlgili düzenleme, yalnızca yeni eğitim yılının ilk gününü kapsayacak şekilde uygulanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HEDEFLENİYOR

Her yıl okulların açıldığı ilk gün sabah saatlerinde yaşanan veli ve öğrenci hareketliliği, şehir içi ulaşımda ciddi aksamalara neden olabiliyor. Valilik yetkilileri, ders zilini ileri alarak sabah işe gidiş saatlerindeki toplu taşıma ve araç yoğunluğunu dengelemeyi amaçlıyor.

VELİLER VE ÇALIŞANLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bu uygulama sayesinde, sabah 07.30 ile 09.00 arasındaki klasik zirve saatlerinde okul servisleri ve kendi araçlarıyla çocuklarını okula bırakan veliler ana arterlerde yer almayacak. İstanbulluların ilk gün planlamalarını yaparken okul güzergahlarındaki hareketliliğin saat 09.00 sonrasına kayacağını dikkate alması, sabah rotalarını bu yeni zaman çizelgesine göre oluşturması önem taşıyor.