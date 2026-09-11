Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, yaklaşan Ümraniyespor deplasmanı için planlanan tribün organizasyonunu iptal ettiğini duyurdu. Kararın alınmasında, deplasman tribünü biletlerinin 1000 TL olarak belirlenmesi ve şehirden beklenen ulaşım desteğinin gelmemesi etkili oldu.

Grubun yaptığı açıklamaya göre, yüksek bilet fiyatları özellikle öğrenci taraftarlar için karşılanması zor bir maliyet oluşturdu. İstanbul'a gidiş için talep edilen otobüs tahsisi konusunda kentteki kurum ve kişilerden hiçbir olumlu dönüş alınamadı. Lise ve üniversite öğrencilerinin maç biletlerinin karşılanması yönündeki talepler de karşılıksız kaldı.

TEPKİLERİN ODAĞINDA NE VAR?

Maddi imkansızlıklar nedeniyle organizasyonun yapılamayacağını belirten 07 Gençlik, duruma "Sahipsiz Antalyaspor" sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, takımın başarılı günlerinde ön planda olan kişi ve kurumların, zorlu ekonomik şartlarda taraftarı yalnız bıraktığı savunuldu. Şehrin dinamiklerinin takıma ve tribüne yeterli desteği sağlamaması eleştiri konusu oldu.

DEPLASMAN MALİYETLERİ TARAFTARI NASIL ETKİLİYOR?

Son dönemde artan ulaşım masrafları ve yüksek bilet fiyatları, deplasman kültürünü derinden etkiliyor. Özellikle öğrenci ağırlıklı taraftar grupları, şehir dışındaki maçlara katılım sağlamakta büyük güçlük çekiyor. Antalyaspor taraftarının yaşadığı bu iptal süreci, artan organizasyon maliyetlerinin tribünlere yansımasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Sürecin sonunda 07 Gençlik, yaşanan destek eksikliğinin hafızalara kazındığını bildirdi. Grup, yapılan iyiliklerin hatırlandığı gibi zor günlerdeki yalnızlığın da unutulmayacağını vurgulayarak Ümraniyespor maçı programını tamamen sonlandırdı.