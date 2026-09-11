Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesi'nde yer alan Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası'nda ilk mango hasadı gerçekleştirildi. Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen proje kapsamında elde edilen ilk ürünler, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin katılımıyla toplandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve beraberindeki heyet, serada uygulanan yetiştirme tekniklerini yerinde inceledi. Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, kontrollü koşullarda yetiştirilen tropik ve subtropik türlerin Alanya iklimine uyum süreçleri hakkında heyete detaylı bilgi aktardı.

SERADA HANGİ TROPİK ÜRÜNLER YETİŞTİRİLİYOR?

Araştırma serasında mangonun yanı sıra ekonomik getirisi yüksek olan avokado, ejder meyvesi (pitaya), kahve ve muz gibi bitkilerin de adaptasyon süreçleri izleniyor. Bu bitkilerin bölge koşullarındaki verim potansiyeli, sulama gereksinimleri ve gelişimi kayıt altına alınarak akademik bir altyapı oluşturuluyor. Aynı zamanda sera, öğrencilerin teorik eğitimlerini pratiğe dönüştürebilecekleri bir alan olarak kullanılıyor.

ALANYA TARIMI İÇİN BU HASADIN ÖNEMİ NEDİR?

Bölge tarımının geleceği açısından kritik veriler sunan bu ilk hasat, alternatif tarım ürünlerine yönelmek isteyen üreticiler için doğrudan bir uygulama modeli oluşturuyor. Rektör Türkdoğan'ın aktardığı bilgilere göre, özellikle kahve ve mango gibi katma değeri yüksek ürünlerin seradaki gelişim raporları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da yakından takip ediliyor. Elde edilen bilimsel sonuçların yerel üreticilerle paylaşılması ve Alanya tarımında ürün çeşitliliğinin güvenli bir şekilde artırılması hedefleniyor.