Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, yağlı güreş müsabakalarında pehlivanları alnından öpmesiyle ilgili tartışmalara değindi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre Özdemir, kendisine yöneltilen eleştirilere ata sporu geleneğini hatırlatarak cevap verdi.

Yağlı güreşin Türk kültüründeki yerine dikkat çeken Özdemir, protokolde sadece madalya takıp ayrılmayı tercih etmediğini belirtti. Er meydanına bir kadın olarak sahip çıktığını vurgulayan Başkan Vekili, güreşçilerin küçük yaşlardan itibaren zorlu süreçlerden geçerek yetiştiğini ve bu geleneğin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

ANTALYA'NIN GÜREŞ ALTYAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 500'ü aşkın güreşçi ve 17 başpehlivanın bulunduğunu aktaran Özdemir, kentin bu alandaki güçlü altyapısına vurgu yaptı. Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde öne çıkan sporculardan Yusuf İslam Taş'ın Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılmaya hak kazandığı, Can Ergen'in ise güreş ligindeki 8 etabı yenilgisiz tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

ELEŞTİRİLERE NASIL YANIT VERDİ?

Sporcuların elde ettiği bu büyük başarıların ardından tebrik edilmelerinin doğal bir süreç olduğunu savunan Özdemir, "Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper" ifadelerini kullandı. Eleştirilerin çalışma azmini ve spora vereceği desteği engelleyemeyeceğinin altını çizdi.