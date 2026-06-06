Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel sağlık verileri obezite, hareketsizlik ve sigara kullanımındaki artışı gözler önüne sererken, Antalya'da çevre ve halk sağlığını yakından ilgilendiren yeni bir adım atılıyor.

COP 31

İklim Zirvesi'ne hazırlanan Antalya'nın plajlarında dumansız hava sahası uygulamasına geçileceği ve özel sigara kabinleri kurulacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK KARNESİNDE NELER VAR?

TÜİK raporuna göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 30'u düzenli olarak tütün ürünü kullanıyor. Bu oran, Türkiye'yi OECD ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştirirken, en yakın takipçiler olan Macaristan ve Yunanistan'da kullanım oranı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık 150 dakikanın altındaki hareketliliği 'hareketsizlik' olarak tanımladığı rapora göre, Türkiye nüfusunun yüzde 86'sı hiçbir fiziksel aktivite yapmıyor. OECD ortalamasının yüzde 30, Hollanda'nın ise yüzde 4 olduğu bu alandaki tablo, obezite verilerine de doğrudan yansıyor.

OBEZİTE ORANLARI NEDEN YÜKSELİŞTE?

Son üç yıllık verilere göre obezite oranı erkeklerde yüzde 2,5, kadınlarda ise yüzde 1,3 artış göstererek genel nüfusta yüzde 21,8'e ulaştı. Yüzde 19 olan OECD ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye; Meksika (yüzde 36) ve ABD (yüzde 35) gibi ülkelerin gerisinde kalsa da, benzer mutfak kültürüne sahip Yunanistan ve İtalya'daki yüzde 12'lik oranın oldukça ilerisinde bulunuyor.

ANTALYA PLAJLARINDA SİGARA KABİNİ DÖNEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık istatistiklerindeki bu tablonun yanı sıra, Hürriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, bu yıl COP 31'e ev sahipliği yapacak Antalya'da plajlar için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Uygulama kapsamında plajlarda açık alanda sigara içilmesi kısıtlanarak özel sigara kabinleri oluşturulacak.

Antalya genelindeki sahil bantlarını ve turistik tesisleri kapsayacak bu adımın, bölge turizmine ve yerel işletmelere muhtemel etkisi sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı gibi kapalı alanlarda veya Avrupa'daki parklarda uygulanan kabin sistemlerinin pratikteki zorlukları göz önüne alındığında, uygulamanın sahil şeridinde nasıl bir sonuç vereceği merak ediliyor.

İNGİLİZ YÖNETMENDEN İSTANBUL'DA TİYATRO MESAİSİ

Kültür sanat alanında ise Britanya Ulusal Tiyatrosu'nu on yıl boyunca yöneten Rufus Norris, İstanbul'da 'Satıcının Ölümü' oyununu yönetiyor. Halit Ergenç'in başrolde olduğu ve The Guardian gazetesinde övgüyle yer bulan bu yapım, Türkiye'nin uluslararası sanat sahnesindeki yerini pekiştiriyor.