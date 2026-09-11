Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan İstanbul kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek sistemle, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 1071 konut, üç yıl süreyle hak sahiplerine kiralanacak.

Toplam 15 bin konutun kiralanmasının planlandığı Yüzyılın Konut Projesi'nde, ekim ayında teslim edilecek ilk etabın aylık kira bedelleri 10 bin TL'den başlayacak. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, başvurular 14-25

Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Sürece katılmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecek.

HANGİ İLÇELERDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

Proje için belirlenen konutlar İstanbul'un farklı bölgelerinde dört gruba ayrıldı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut tahsis edilecek. İstanbul sınırları içinde ikamet eden vatandaşlar, bulundukları ilçeden bağımsız olarak istedikleri bölge için tercih yapabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sisteme dahil olabilmek için hane halkı net gelirinin aylık 100.000 TL sınırını aşmaması ve başvuru sahibinin en az bir yıldır kesintisiz olarak İstanbul'da ikamet etmesi gerekiyor. Üzerinde tapu kaydı bulunanlar ile son 5 yıl içinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz alım satımı yapanlar değerlendirmeye alınmayacak. Kiralama süresi boyunca hak sahibinin yeni bir ev alması durumunda ise tahsis edilen konutun tahliye edilmesi zorunlu tutuluyor.

Tahsis süresinin kesin olarak 3 yılla sınırlandırıldığı ve bu sürenin uzatılmayacağı bildirildi. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 ile 4+1 daire seçenekleri sunulacak. Kira bedelleri, teslimatı takip eden ilk 12 ay boyunca sabit kalacak ve ilk yılın sonundaki ocak ayında TÜFE oranında güncellenecek.