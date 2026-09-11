Antalya'da 7-13

Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenen ATİK

Antalya Open WTA 125

Turnuvası kapsamında, kentin simge yapılarından Hıdırlık Kulesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Organizasyon için kente gelen milli tenisçiler İpek Öz ve Berfu Cengiz, tarihi atmosferde korta çıkarak mini bir gösteri maçına imza attı.

Organizasyon komitesinden aktarılan bilgilere göre, etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin de katılım sağladı. Vali Şahin, milli sporcularla birlikte raket sallayarak gösteri maçına eşlik etti. Maç için özel olarak hazırlanan etkinlik alanında bölgeye özgü Döşemealtı halısının kullanılması dikkat çekti.

SPOR VE TARİH BİR ARADA

Spor ile kentin kültürel değerlerini buluşturan organizasyon, Antalya'nın uluslararası spor arenasındaki bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Kentte tenis sporuna olan ilginin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, tarihi dokuyla sporu harmanlayarak izleyenlere farklı bir atmosfer sundu.

WTA 125 TURNUVASI NEDEN ÖNEMLİ?

Tenis dünyasının prestijli organizasyonlarından olan WTA 125 serisi, profesyonel kadın tenisçilerin dünya sıralamasında yükselmesi için kritik puanlar barındırıyor. 13 Eylül'e kadar devam edecek olan turnuvanın Antalya ayağı, farklı ülkelerden gelen profesyonel sporcuları ağırlarken, kentin spor turizmi potansiyeline ve uluslararası tanıtımına doğrudan katkı sağlıyor.