Kepez'de oto drag 3. ayak yarışları 12 Eylül'de başlıyor
Kepez'de oto drag 3. ayak yarışları 12 Eylül'de başlıyor
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İSPANYA La Liga’da 5. hafta heyecanı Sevilla-Valencia karşılaşmasıyla başlıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübü, haftanın açılış mücadelesinde Sevilla’nın sahasında kozlarını paylaşacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla ile Valencia arasındaki La Liga 5. hafta karşılaşması, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00’de başladı.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MÜCADELE RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN’DA

Sevilla’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanıyor.İki takım da haftanın açılış karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak La Liga’da önemli 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıktı.

Muhabir: Ece Ergez