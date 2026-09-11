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Sevilla’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanıyor.İki takım da haftanın açılış karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak La Liga’da önemli 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıktı.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sevilla ile Valencia arasındaki La Liga 5. hafta karşılaşması, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00’de başladı.

İSPANYA La Liga’da 5. hafta heyecanı Sevilla-Valencia karşılaşmasıyla başlıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübü, haftanın açılış mücadelesinde Sevilla’nın sahasında kozlarını paylaşacak.

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