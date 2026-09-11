İSPANYA La Liga’da 5. hafta heyecanı Sevilla-Valencia karşılaşmasıyla başlıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübü, haftanın açılış mücadelesinde Sevilla’nın sahasında kozlarını paylaşacak.
SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sevilla ile Valencia arasındaki La Liga 5. hafta karşılaşması, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 22.00’de başladı.
SEVILLA-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MÜCADELE RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN’DA
Sevilla’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanıyor.İki takım da haftanın açılış karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak La Liga’da önemli 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıktı.
Muhabir: Ece Ergez