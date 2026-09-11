Antalya Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, cezaevinden kamuoyuna yazılı bir açıklama yayımladı. Basına yansıyan açıklamalara göre, Böcek'in hedefinde eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yer aldı.

Siyasetin zor zamanlarda bir fırsat aracına dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Böcek, Covid-19 tedavisi gördüğü dönemi hatırlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken devletin zirvesinden ve sağlık çalışanlarından destek gördüğünü aktaran Böcek, aynı süreçte Türel'in sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yaparak ailesini ve 6 dönemdir kendisine destek veren vatandaşları üzdüğünü ifade etti.

2024 SEÇİMLERİ VE ADAYLIK SÜRECİ

Açıklamasında Türel'in 2014-2019 yılları arasındaki belediye başkanlığı dönemine değinen Böcek, Antalyalıların 2019'da tercihini kendisinden yana kullandığını vurguladı. 2024 yerel seçimleri öncesinde yaşananlara da dikkat çeken Böcek, Türel'in son dakika aday adayı olduğunu ancak AK Parti Genel Merkezi'nin Hakan Tütüncü'yü aday gösterdiğini hatırlattı. Böcek'in iddiasına göre Türel, bu kararın ardından çevresindekilere rakip partiye destek verebileceklerini söyledi.

CEZAEVİ KOŞULLARI VE SİYASİ REKABETİN GEÇMİŞİ

Günde 25 farklı ilaç kullanarak sağlığını korumaya çalıştığını belirten Böcek, mevcut durumunun siyasi hesaplara alet edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. İki siyasetçi arasındaki bu gerilimin arka planı, 2019 yerel seçimlerinde belediye yönetiminin el değiştirmesine ve 2024 sürecindeki parti içi rekabet dinamiklerine dayanıyor. Böcek, devlete ve adalete olan güvenini koruduğunu aktararak sürecin hukuki çerçevede sonuçlanmasını beklediğini kaydetti.

Açıklamasının son bölümünde doğrudan Menderes Türel'e seslenen Böcek, makam hırsıyla hareket edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Siyasetin kin ve nefretle yapılmasının yanlış olduğunu savunan Böcek, fırsatçılık eleştirisinde bulunarak ihanetin mutlaka bir bedeli olacağını vurguladı.