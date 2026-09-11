Mesut Kocagöz'ün kızı Cansın Kocagöz ile Mustafa Yücel, Antalya'da gerçekleştirilen geniş katılımlı bir törenle evlendi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, çiftin nikahını Kepez Belediyesi evlendirme memuru kıyarken, şahitlikleri Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Aliye Coşar'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri yaptı.

Törenin ardından aile cüzdanını geline takdim eden Vali Şahin, Mesut Kocagöz ile arasında geçen bir diyaloğu davetlilerle paylaştı. Şahin, Kocagöz'e kızının nikahını neden kendisinin kıymadığını sorduğunu ve "Kendime güvenemedim" yanıtını aldığını aktardı.

Evliliğin karşılıklı sevgi ve anlayışa dayandığını belirten Şahin, kendi evliliğinin 30 yılı geride bıraktığını hatırlatarak genç çifte uzun ömürlü bir birliktelik diledi. Duygusal anlar yaşayan Mesut Kocagöz ve eşi Ayperi Kocagöz, tören boyunca davetlilerin tebriklerini kabul etti.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Antalya siyaset ve bürokrasi dünyasını bir araya getiren düğüne gösterilen yoğun katılım nedeniyle salonda ek düzenlemeler yapıldı. Oturma alanlarının tamamen dolması üzerine boşluklara kokteyl masaları yerleştirildi.

Törene, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, milletvekilleri Sururi Çorabatır ve Aliye Coşar, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sendika ve oda başkanları ile çok sayıda siyasi isim katılım sağladı. Çok sayıda siyasetçinin de törene çelenk ve tebrik mesajı gönderdiği bildirildi.