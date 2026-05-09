İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyir halinde olan bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangın sebebiyle İstanbul'un en yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan metrobüs güzergahında seferler geçici olarak aksadı. İlgili birimler, güzergahı kullanacak yolcuları alternatif ulaşım araçlarına yönlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Sahadan aktarılan bilgilere göre, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, hattın normale dönmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair yetkili kurumlardan bir açıklama henüz yayımlandı, mevcut durum belirsizliğini koruyor.

ALANYA'DAN SEYAHAT EDECEKLERE UYARI

İstanbul, Alanya'dan iş ve turizm amacıyla en çok seyahat edilen büyükşehirlerin başında geliyor. Bu nedenle, bugün İstanbul'a ulaşarak metrobüs hattını kullanmayı planlayan Alanyalı vatandaşların, olası güzergah değişikliklerini ve sefer gecikmelerini yakından takip etmesi önem taşıyor.