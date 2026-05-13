Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın meydana geldi. Saat 14.30 sularında yakıt tankında başlayan alevler üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun mesai sürerken, olay yerinde ciddi bir iş kazası yaşandı.

Yangın esnasındaki hareketlilik sırasında trajik bir durumun ortaya çıktığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre, alevlerin yükseldiği anlarda tankın üzerinde bulunan 47 yaşındaki Süleyman Güner, yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü. Aynı esnada tesiste bulunan 30 yaşındaki Ömer Faruk Doğan isimli işçi ise elinden yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güner ve yara alan Doğan'ı hızla ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Süleyman Güner kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BÖLGESEL İŞ GÜVENLİĞİ UYARISI

Akdeniz havzasında yaşanan bu olay, Alanya ve çevresindeki benzer tarımsal sanayi, biyodizel ve yakıt depolama tesislerindeki iş güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olası yansıma olarak, bölge genelinde faaliyet gösteren işletmelerin yüksekte çalışma ve endüstriyel yangın risklerine karşı acil durum planlarını gözden geçirmeleri gerektiği kamuoyu ilgisiyle takip ediliyor. İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları ve yangının kesin çıkış nedenine yönelik incelemeler sürüyor.