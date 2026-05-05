ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran medyasında yer alan iddiaların ardından bölgedeki deniz trafiğine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre, ABD bayrağı taşıyan iki ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndaki geçişini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Güvenli bölgeye ulaşan gemilerin planlanan rotalarında ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

'ÖZGÜRLÜK PROJESİ' KAPSAMINDA KORUMA

Bölgedeki operasyonların planlandığı gibi sürdüğünü aktaran CENTCOM yetkilileri, geçişin askeri koruma altında yapıldığını vurguladı. ABD Donanması bünyesinde görev yapan güdümlü füze destroyerleri, 'Özgürlük Projesi' adıyla bilinen operasyon dahilinde ticari gemilere eşlik etti. Askeri unsurların görevlerini tamamladıktan sonra Basra Körfezi'ne geçerek bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

KÜRESEL TİCARET VE YEREL EKONOMİYE ETKİSİ

Amerikan güçleri, uluslararası sularda ticari gemi trafiğinin kesintisiz devam etmesi için yürütülen çalışmalara aktif destek sağlamayı sürdürüyor. Dünyanın en kritik enerji ve ticaret koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu güvenlik adımları, küresel tedarik zincirinin istikrarı açısından büyük önem taşıyor.