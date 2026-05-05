ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na 3 Mayıs 2026 tarihinde iniş yapan bir yolcu uçağı, piste yaklaşırken otoyol seviyesine kadar alçalarak seyir halindeki bir kamyona çarptı. İtalya'nın Venedik kentinden kalkan 231 kişi taşıyan Boeing 767 tipi United Airlines uçağının karıştığı bu olayda can kaybı yaşanmadı.

Araç içi kameralarına yansıyan kayıtlara göre, saatte yaklaşık 260 kilometre (160 mph) hızla süzülen uçak, hedeflenen pist yerine New Jersey Turnpike otoyolunun üzerinden geçti. Alçalma sırasında önce otoyoldaki bir aydınlatma direğine temas eden uçak, ardından H&S Bakery firmasına ait bir dağıtım kamyonunun üst kısmına çarptı.

UÇAĞIN GÖVDESİNDE HASAR OLUŞTU

Hava trafik kontrolörlerinin bildirdiğine göre, çarpışmanın etkisiyle uçağın gövdesinde delik açıldı ve iniş takımlarındaki lastikler ağır hasar gördü. Hasara rağmen pilotlar, uçağı havalimanı pistine güvenli bir biçimde indirmeyi başardı. Uçakta bulunan 231 yolcu ve mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, Baltimorelu kamyon sürücüsü Warren Boardley olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ VE TURİZM BÖLGELERİNE OLASI YANSIMASI

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın otoyol seviyesine neden bu kadar tehlikeli bir irtifada yaklaştığını belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyurdu.