Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den ayrılarak Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye ilerleyen bir kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınını yakından takip ettiklerini açıkladı. Gemide bulunan 147 yolcu ve mürettebattan 7'sine hantavirüs teşhisi konulurken, enfekte olan kişilerden 3'ü hayatını kaybetti.

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıda güncel durumu değerlendirdi. Kerkhove'nin aktardığına göre, Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın sağlık durumu iyiye gidiyor. Cabo Verde açıklarındaki gemide bulunan diğer 2 hasta ise tıbbi tahliye ile Hollanda'ya sevk edilmek üzere hazırlanıyor.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMA İHTİMALİ

Normal şartlarda kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyalarının solunmasıyla bulaşan hantavirüsün, bu vakada farklı bir seyir izleyebileceği öne sürüldü. Kerkhove, ilk hastanın gemiye binmeden önce veya geminin uğradığı Afrika adalarındaki kemirgenler aracılığıyla enfekte olduğunu düşündüklerini bildirdi. Ancak aynı kabini paylaşan kişiler veya eşler arasındaki yakın temasın, nadir de olsa insandan insana bulaşmaya yol açabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ALANYA GİBİ LİMAN KENTLERİ İÇİN OLASI YANSIMALAR

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olan Alanya gibi liman kentlerindeki turizm ve denizcilik sektörü temsilcileri, küresel gemi seyahatlerindeki bu tür halk sağlığı gelişmelerini dikkatle izliyor. İspanyol yetkililerle temas halinde olan DSÖ ekibi, geminin Kanarya Adaları'na ulaşmasının ardından tam bir epidemiyolojik inceleme ve dezenfeksiyon süreci başlatacak. Yolcuların tedbir amacıyla kendi kabinlerinde kalmaları tavsiye edilirken, salgının seyri uluslararası seyahat sağlığı protokolleri açısından önem taşıyor.