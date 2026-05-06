İran yönetimi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini yeniden şekillendirecek idari bir adım attı. Alınan yeni karara göre, bölgedeki ticari ve askeri gemi geçişlerini denetlemek amacıyla özel bir birim faaliyete geçirildi.

Yeni uygulama kapsamında, boğazı kullanmak isteyen deniz araçlarına belirlenen bir e-posta adresi üzerinden geçiş kuralları tebliğ ediliyor. Gemilerin rotalarına devam edebilmeleri için bu dijital bildirimlerdeki şartlara harfiyen uymaları gerektiği bildirildi.

DMO'DAN GÜVENLİK VE MÜDAHALE UYARISI

Kurulan yeni sistemle eş zamanlı olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri de yazılı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı için tek güvenli rotanın Tahran yönetimi tarafından belirlenen resmi koridor olduğu vurgulandı. Farklı rotaları tercih eden gemilerin güvenliğinin garanti edilmeyeceği ve DMO unsurlarının kararlı müdahalesiyle karşılaşılacağı aktarıldı.

ABD GEMİSİYLE YAŞANAN FÜZE GERİLİMİ

Geçiş güzergahındaki bu yeni düzenlemeler, Cask Adası açıklarında ABD donanmasına ait bir gemiyle yaşanan gerilimin hemen ardından geldi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, radar sistemlerini kapatarak boğaza yaklaşan ABD gemisine ateşkes ihlali gerekçesiyle uyarı yapıldı. İddiaya göre, ihtarlara yanıt alınamaması üzerine İran ordusu tarafından geminin çevresine uyarı amaçlı 2 füze, İHA ve roket fırlatıldı.

Buna karşın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

KÜRESEL TİCARET VE YEREL EKONOMİYE OLASI ETKİSİ

Dünya petrol ticaretinin en önemli kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu yeni güvenlik prosedürleri, uluslararası lojistik maliyetlerini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Küresel enerji ve nakliye hatlarındaki bu tür dalgalanmalar, Alanya gibi turizm ve tarımsal üretime dayalı kıyı kentlerindeki ekonomi çevreleri tarafından da akaryakıt ile tedarik zinciri maliyetlerine olası yansımaları sebebiyle yakından takip ediliyor.