Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda sağlanan kırılgan ateşkes, karşılıklı askeri hamlelerle tehlikeye girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden çatışma durumunun 3 hafta daha uzayabileceğini bildirdi. Trump ayrıca ABD güçlerinin Tahran'a ait 8 küçük sürat teknesini ortadan kaldırdığını açıkladı.

Bölgede 4 Mayıs itibarıyla yeniden başlayan füze ve insansız hava aracı saldırıları sonrasında ticari gemilerde patlama ve yangınlar meydana geldi. İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı, 2 ABD ticari gemisinin boğazın güneyindeki kayalık alanda mahsur kaldığını öne sürdü. Buna karşılık ABD kaynakları, İran'a ait 6 askeri botun imha edildiğini ve İran füzelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD üssü bulunan bir petrol limanını hedef aldığını duyurdu.

PENTAGON'DAN ATEŞKES VE MÜDAHALE MESAJI

ABD

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ateşkesin henüz sona ermediğini açıkladı. Hegseth, İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediğini belirterek, ticari gemilere yönelik olası bir saldırıda ölümcül güçle karşılık vereceklerini vurguladı. ABD'nin ablukayı sürdüreceğini ifade eden bakan, Hürmüz'ün açık tutulması için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini aktardı.

Aynı toplantıda konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Körfez bölgesinde 1.552 gemi ile 22.500 denizcinin mahsur durumda kaldığını ve geçiş yapamadığını bildirdi. Caine, İran'ın komşularına yönelik saldırgan tutumunun sürdüğünü iddia ederek, Amerikan ordusunun büyük muharebe operasyonlarına yeniden başlamak için her an hazır olduğunu duyurdu.

İRAN'IN TEPKİSİ VE GÜNEY KORE İHTİMALİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, 5 Mayıs tarihinde X platformu üzerinden yayımladığı mesajda ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, Washington ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal ettiğini, uygulanan ablukanın deniz taşımacılığı ile enerji transitini tehlikeye attığını savundu. Hürmüz Boğazı'nda yeni bir dengenin kurulduğunu belirten Kalibaf, mevcut durumun ABD açısından sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Gerilimin uluslararası boyutu, 4 Mayıs'ta bir Güney Kore gemisinde çıkan yangınla daha da genişledi. Geminin İran tarafından vurulduğu iddiaları üzerine Trump, Güney Kore'yi "Özgürlük Projesi" adlı yardım planına davet etti. Güney Kore makamları 5 Mayıs'ta bu projeye katılımı değerlendirdiklerini ve yasal bir hazırlık yapıldığını bildirdi. Ayrıca aynı günün sabahında İran'ın Dayyer limanında demirli bir gemide nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktığı aktarıldı.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ VE ALANYA'YA OLASI YANSIMALARI

Dünyanın en kritik enerji transit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu askeri hareketlilik, küresel akaryakıt fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Enerji maliyetlerindeki muhtemel artışın, ekonomisi turizm ve tarıma dayalı Alanya gibi bölgelere olası yansıması kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ulaşım maliyetlerinin artmasının, Alanya'nın yaklaşan turizm sezonundaki uçuş taleplerini ve örtü altı tarımda üretilen muz ile avokadonun lojistik süreçlerini dolaylı olarak etkileyebileceği değerlendiriliyor.