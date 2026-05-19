ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi, düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların gerçekleştirdiği olayda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, ABD'de ibadethanelere yönelik güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının ardından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığını ve olay yerinin kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

İKİ ŞÜPHELİNİN İNTİHAR ETTİĞİ AÇIKLANDI

San Diego Polis Departmanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki şüphelinin olay yerinde intihar ettiği bildirildi. Yetkililer, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

NEFRET SUÇU OLARAK SORUŞTURULUYOR

ABD'li yetkililer, saldırının ilk bulgular doğrultusunda nefret suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. İslam merkezine yönelik düzenlenen saldırı, ülkede dini kurumlara karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Olayın ardından bölgedeki Müslüman toplumunda büyük üzüntü yaşanırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

DÜNYA KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

San Diego'daki saldırı, kısa sürede uluslararası basında geniş yer buldu. Dini ibadet alanlarını hedef alan saldırı, farklı ülkelerdeki Müslüman topluluklar tarafından da endişeyle takip edildi.

Alanya'da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş ve farklı inanç gruplarından kişiler de gelişmeyi sosyal medya üzerinden yakından izledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ABD federal ve yerel güvenlik birimleri, saldırının arka planını ortaya çıkarmak için kapsamlı soruşturma yürütüyor. Yetkililer, olayın bağlantıları ve saldırganların motivasyonuna ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesini bekliyor.