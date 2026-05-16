Batı Avustralya kıyılarında yer alan Rottnest Adası açıklarında trajik bir olay yaşandı. Bölgede dalış gerçekleştiren bir erkek, köpek balığı saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, olayın hemen ardından bölgede acil durum protokolleri devreye sokuldu.

Meydana gelen bu ölümcül vaka, turistik bölgede geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana kaydedilen ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti. Yaşanan olayın ardından yerel makamlar, benzer durumların önüne geçmek amacıyla sahil şeridindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ DEVREYE GİRDİ

Dünyanın en popüler dalış ve sörf noktalarından biri olan bölgede, yetkililer tarafından deniz devriyeleri sıklaştırıldı. Uzmanlar, köpek balığı aktivitelerinin izlenmesi ve su sporlarıyla ilgilenenlerin güvenliğinin sağlanması için bölgedeki uyarı sistemlerinin aktif olarak kullanıldığını bildiriyor. Alınan yeni önlemler kapsamında çevre plajlarda da denetimlerin bir süre daha devam edeceği aktarıldı.