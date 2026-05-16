Tayland'ın başkenti Bangkok'ta öğle saatlerinde bir yük treni, hemzemin geçitte yolcu otobüsüne çarptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.

Olay esnasında otobüste bulunan 20'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Çarpışmanın ardından kaza yerinde yangın meydana geldi.

KAZAYA MÜDAHALE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olayın ardından kaza mahalline çok sayıda ekip sevk edildi. İlgili birimlerin müdahalesiyle, kaza sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI NELER?

