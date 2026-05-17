ABD Donanması’na ait iki savaş uçağı, Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü’nde düzenlenen hava gösterisi sırasında havada çarpışarak düştü. Olay sonrası bölgeden yükselen alevler ve patlama anları çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kaza, “Gunfighter Skies Air Show” etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında meydana geldi. İlk bilgilere göre, gösteride görev alan Boeing F/A-18E/F Super Hornet ile Boeing EA-18G Growler tipi savaş uçakları havada çarpıştı.

UÇAKLAR ALEV ALARAK DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki savaş uçağının çarpışmanın ardından saniyeler içinde alev aldığı ve parçalanarak yere doğru düştüğü görüldü. Patlama sonrası etkinlik alanında kısa süreli panik yaşandığı aktarıldı.

ABD’deki hava gösterisi kazası sonrası üs çevresine çok sayıda askeri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle bölgeyi tamamen kapattı.

4 MÜRETTEBATIN FIRLATMA KOLTUĞUYLA ATLADIĞI İDDİASI

Olayı izleyen görgü tanıkları, çarpışmanın hemen ardından gökyüzünde 4 paraşütün açıldığını gördüklerini söyledi. Bu durum, uçaklarda bulunan mürettebatın son anda fırlatma koltuğunu kullanarak tahliye olmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Ancak ABD askeri makamları tarafından mürettebatın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Kazada ölü veya yaralı olup olmadığı da netleşmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD askeri yetkilileri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk incelemelerde uçuş sırasında yaşanan koordinasyon sorunu veya teknik arıza ihtimalleri değerlendiriliyor.

Özellikle hava gösterilerinde kullanılan yüksek manevra kabiliyetine sahip savaş uçaklarının düşük irtifada yaptığı hareketlerin ciddi risk oluşturduğu biliniyor.