DSÖ bünyesinde çalışmalarını yürüten Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu, yayımladığı yeni raporda iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, insan yaşamını doğrudan tehdit eden küresel bir salgın statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Rapora göre aşırı sıcaklıklar, gıda tedarikindeki güvensizlik ve hava kirliliği tüm dünyada etkisini artırıyor. Özellikle dang humması gibi tropikal hastalıkların yayılım hızına dikkat çeken uzmanlar, tıpkı Covid ve Mpox salgınlarında olduğu gibi uluslararası acil durum protokollerinin devreye sokulmasını öneriyor. Bu adımın iklim değişikliğini tek başına durdurmayacağı, ancak küresel çapta koordineli ve hızlı bir sağlık müdahalesi ağı oluşturacağı aktarıldı.

FOSİL YAKITLAR VE ERKEN ÖLÜM

Komisyon raporunda öne çıkan en çarpıcı verilerden biri fosil yakıt kullanımına yönelik devlet desteklerinin sonuçları oldu. Bu sübvansiyonların sadece Avrupa kıtasında her yıl 600 bin erken ölüme zemin hazırladığı vurgulanarak, hükümetlere söz konusu endüstrileri desteklemeyi bırakma çağrısı yapıldı.

İKLİM KRİZİ SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanlar, fiziksel hastalıkların ötesinde iklim krizinin toplumda ciddi ruh sağlığı sorunlarına ve kaygı bozukluklarına yol açtığını belirtiyor. Temiz hava sahalarının korunması, binalarda ısı yalıtımı standartlarının artırılması ve sürdürülebilir tarım politikalarının benimsenmesi, halk sağlığını koruyacak temel adımlar olarak sıralanıyor. Bu önlemlerin hem karbon emisyonlarını düşüreceği hem de doğrudan insan sağlığını iyileştireceği ifade ediliyor.