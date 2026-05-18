ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik düzenlenmesi planlanan askeri harekatın askıya alındığını açıkladı. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebi doğrultusunda alınan bu karar, bölgedeki diplomatik trafiği hızlandırdı.

Trump, erteleme kararını duyururken, kabul edilebilir bir diplomatik anlaşmaya varılamaması halinde ordunun her an tam kapsamlı bir saldırıya hazır olması yönünde talimat verdiğini bildirdi. ABD lideri ayrıca, karşı tarafın bir anlaşma imzalamak için yoğun istek duyduğunu savundu.

MÜZAKERELERDE PAKİSTAN ARABULUCULUĞU

İki ülke arasındaki dolaylı görüşmeler Pakistan'ın arabuluculuğunda devam ediyor. Pakistan kaynaklarının bildirdiğine göre, Tahran yönetiminin revize ettiği yeni teklif pazar gecesi Washington'a ulaştırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mevcut süreçte tamamen savaşı bitirmeye odaklandıklarını vurguladı.

TAHRAN'IN TALEPLERİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Müzakere masasında İran'ın temel beklentilerini yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların iadesi oluşturuyor. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İranlı kaynaklar Washington'ın görüşmeler süresince petrol ambargolarını durdurmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Bölgedeki hiçbir ülkeye düşmanlık beslemediklerini belirten İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş mekanizması kurmak amacıyla Ummanlı teknik ekiplerle bir araya geldi. Küresel enerji sevkiyatının en kritik dar boğazlarından biri olan Hürmüz'deki bu adım, diplomatik çözüm arayışlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.