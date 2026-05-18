İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin uluslararası müzakerelerdeki tutumuna ilişkin sosyal medya üzerinden yeni bir değerlendirme yayımladı. ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından kamuoyuna seslenen Pezeşkiyan, diplomatik görüşmelerin doğasına dair net mesajlar verdi.

HAKLARDAN TAVİZ VERİLMEYECEK

İran yönetiminin temel önceliğinin halkın çıkarlarını korumak olduğunu aktaran Pezeşkiyan, yasal haklardan hiçbir koşulda vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, diplomatik temasların zafiyet olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret ederek, "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

İRAN DİPLOMASİSİNDE YENİ DÖNEM Mİ?

Pezeşkiyan'ın bu açıklaması, küresel çapta yakından takip edilen İran'ın dış politika adımları ve olası müzakere süreçleri bağlamında önem taşıyor. Ülkenin ulusal menfaatlerini tüm güçleriyle savunmaya devam edeceklerini bildiren liderin sözleri, Tahran yönetiminin diplomasiye açık ancak haklarından taviz vermeyen bir çizgi izleyeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.