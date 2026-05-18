Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de saldırıya uğradığını duyurdu. Filoya ait bir tekneyle irtibatın kesildiği belirtilirken, olayın ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Filo organizasyonundan yapılan açıklamada, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde denizde hareketlilik yaşandığı ve saldırı anına ait olduğu belirtilen görüntülerin kameralara yansıdığı görüldü.

“İKİ SAVAŞ GEMİSİ GÖRÜLDÜ”

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği teknelerimizden biriyle irtibat koptu.”

Açıklamanın ardından filoda bulunan aktivistlerin güvenliğiyle ilgili endişeler arttı. Organizasyon yetkilileri, uluslararası kamuoyuna acil müdahale çağrısı yaptı.

DAHA ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu, daha önce de benzer müdahalelerle gündeme gelmişti. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre filo, 29 Nisan 2026 gecesi Girit Adası açıklarında İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.

Uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirtilen müdahalede, teknelerde bulunan 177 aktivistin alıkonulduğu ve kötü muamele iddialarının gündeme geldiği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun Ağustos 2025’te de Gazze’ye doğru ilerleyen ve içinde 500’den fazla aktivistin bulunduğu benzer yardım filosuna müdahale ettiği biliniyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Gazze’ye yardım götüren uluslararası yardım filosuna saldırı iddiası, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok insan hakları kuruluşu ve sivil toplum örgütü, olayla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.