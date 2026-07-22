Alanya'da artan hava sıcaklıklarıyla birlikte tarımsal ve kentsel su ihtiyacı en üst seviyeye çıkarken, ilçenin farklı noktalarından gelen su yönetimi şikayetleri tepki çekiyor. Oba Çayı ve Tosmur Mahallesi'nde eş zamanlı yaşanan krizler, bölge halkını zor durumda bıraktı.

OBA ÇAYI'NDA BENT İDDİASI

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Oba Çayı çevresinde üretim yapan çiftçiler, bölgede faaliyet gösteren bir piknik işletmesinin çay yatağına bent kurarak su akışını kestiğini öne sürdü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda bahçelerini sulayamayan üreticiler, tarım arazilerindeki ürünlerin kuruma tehlikesi yaşadığını belirterek duruma acil müdahale edilmesini talep ediyor.

TOSMUR'DA TONLARCA SU BOŞA AKIYOR

Su krizinin bir diğer adresi ise Tosmur Mahallesi Hapıllar Caddesi oldu. Bölge sakinleri, evlerinde günlerdir devam eden su kesintisi yüzünden mağduriyet yaşarken, hemen yanlarında bulunan su deposundan iki gündür yollara tonlarca suyun boşa aktığını bildirdi.

ASAT'A ULAŞIM SORUNU VE ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Yaşanan altyapı ve dağıtım sorunları nedeniyle Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) yetkililerine ulaşmaya çalışan ancak sonuç alamadığını ifade eden mahalleliler, israfın durdurulmasını istiyor. Alanya gibi tarım ve turizmin iç içe geçtiği, yaz aylarında su tüketiminin zirve yaptığı bir bölgede şebeke kayıpları ile izinsiz su kesintileri, hem yerel tarım ekonomisini hem de günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, kurumların bölgedeki denetimlerini artırarak susuzluğa kalıcı bir çözüm bulmasını bekliyor.