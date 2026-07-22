Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'de katıldığı programda finansman sektörüne yönelik eleştirilerde bulundu. Bankaların kredi faiz oranlarındaki tutumunu gündeme getiren Hisarcıklıoğlu, işletmelerin ödeme zincirlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına göre, bankalar faiz artışlarını anında piyasaya yansıtırken, olası indirimleri bir veya iki ay gecikmeli olarak uyguluyor. Mevcut piyasa koşullarında yüzde 60 oranında kar marjıyla çalışan hiçbir sektör bulunmadığını belirten TOBB

Başkanı, yüksek kredi faizleri ve limit kullanımında çıkarılan engeller nedeniyle piyasada çek ve senet ödemelerinin aksadığını aktardı.

MERKEZ BANKASI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz hafta Ankara'da Merkez Bankası Başkanı ve banka genel müdürleriyle 365 oda ve borsa başkanının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, reel sektörün taleplerini doğrudan ilettiklerini bildirdi. Firmaların ve fabrikaların 86 milyonun ortak serveti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi desteklediklerini ancak üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda ihracat reeskont kredi hacminin 3 aylık ihracat seviyesine çıkarılması ve döviz dönüşüm desteklerinin hızlandırılması talep edildi.

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMAN BEKLENTİSİ

Son dönemde uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle ticari kredilere erişimde yaşanan daralma, iş dünyasının en temel gündem maddelerinden biri haline geldi. TOBB yönetimi, enflasyonla mücadele programının başarısı için reel sektörün işletme sermayesi ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanması gerektiği görüşünü savunuyor.

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI'NA ÖVGÜ

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Hisarcıklıoğlu, etnik köken veya siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın dayanışma içinde olunması gerektiğini dile getirdi. Eskişehir Ticaret Odası'nın uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından 5 yıldızlı hizmet kalitesiyle tescillendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, bu seviyenin Paris, Londra ve Berlin gibi büyük Avrupa şehirlerindeki odalarla eşdeğer olduğunu sözlerine ekledi.