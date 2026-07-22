Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek hane halkı yurt içi turizm verilerine göre, seyahat harcamalarındaki yükseliş vatandaşların konaklama tercihlerini doğrudan etkiledi. Yılın ilk üç ayında yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı 11 milyon 520 bin olarak belirlenirken, toplam seyahat harcaması geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,9 artışla 102 milyar 312 milyon 286 bin liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam seyahat sayısı yüzde 12 artarak 14 milyon 168 bine çıktı. Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı 73 milyon 622 bin, ortalama geceleme süresi ise 5,2 gün olarak hesaplandı.

HARCAMALARDA ASLAN PAYI YEME İÇMENİN

TÜİK verilerine göre, 102 milyar lirayı aşan toplam bütçenin yüzde 92,4'ünü (94 milyar 552 milyon 386 bin lira) kişisel harcamalar oluştururken, paket tur harcamaları yüzde 7,6'lık pay ile 7 milyar 759 milyon 900 bin lirada kaldı. Seyahat başına ortalama harcama tutarı 7 bin 221 lira olarak kayıtlara geçti.

Harcama kalemleri incelendiğinde en büyük payı yüzde 30,9 ile yeme-içme aldı. Bunu yüzde 27,6 ile ulaştırma ve yüzde 12,4 ile giyecek ve hediyelik eşya takip etti. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı ise yüzde 62,2 ile giyecek ve hediyelik eşya kategorisinde yaşandı.

KONAKLAMADA TERCİH NEDEN AKRABA EVİ OLDU?

Ocak-mart döneminde seyahate çıkılış amaçları arasında yakınları ziyaret yüzde 68,1 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Gezi ve tatil amaçlı seyahatler yüzde 22,3, sağlık amaçlı seyahatler ise yüzde 4,1 oranında gerçekleşti.

İstatistiksel bağlamda incelendiğinde, konaklama türleri arasındaki uçurum dikkat çekiyor. Vatandaşlar 59 milyon 228 bin gecelemeyi akraba veya arkadaş evinde yaparken, otellerde yapılan geceleme sayısı 5 milyon 652 binde kaldı. Otel ve ücretsiz konaklama alternatifleri arasındaki yaklaşık 10 katlık bu fark, artan ulaşım ve yeme-içme maliyetleri karşısında yurttaşların konaklama bütçesini sıfırlama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Üçüncü sıradaki konaklama tercihi ise 5 milyon 461 bin geceleme ile kişilerin kendi evleri oldu.