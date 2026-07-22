Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında kırtasiye ürünlerine yönelik incelemelerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan son denetimlere göre, yüksek oranda kurşun içerdiği belirlenen bir kalemtıraşın piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurulan kararda, söz konusu ürünün Mobbius-Ruppert markasına ait olduğu aktarıldı. Yapılan testler sonucunda insan sağlığına zararlı düzeyde kurşun barındırdığı tespit edilen kalemtıraş, güvensiz ürün kategorisine alınarak satışı tamamen durduruldu.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER İÇİN NE YAPILMALI?

Tüketicilerin, satın aldıkları kırtasiye malzemelerinde üretici firma ve ürün içerik etiketlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Satışı yasaklanan Mobbius-Ruppert markalı kalemtıraşı daha önce satın almış olan velilerin, çocuklarının bu ürünü kullanımını derhal sonlandırması gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar, şüpheli gördükleri ürünleri doğrudan GÜBİS platformu üzerinden yetkili mercilere bildirebiliyor.