Alanya'da gece saatlerinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faili cezaevine gönderildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aktardığına göre, kurşunlamanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İş yerinde sadece maddi hasarın meydana geldiği olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde incelemeye aldı. Yapılan kesintisiz takip ve incelemeler sonucunda silahı ateşleyen kişinin 23 yaşındaki B.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ikamet ettiği adrese düzenlenen ani operasyonla gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.D., hakim karşısına çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERALARININ ARTAN ROLÜ

Şehir merkezinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılmasında iş yeri ve sokak güvenlik kameralarının kritik rolü bu operasyonla bir kez daha öne çıktı. Kolluk kuvvetlerinin dijital iz takibi ve kamera entegrasyonu sayesinde suç unsurları ve şüpheliler çok kısa sürede tespit edilerek adalete teslim ediliyor.