Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya sınırları içerisinde yer alan Syedra Antik Kenti'ndeki tarihi zeytinyağı işliğinin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen önemli bir yapı yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, antik kentin güneybatı caddesinde yer alan işlikte zeytinin kırılma aşamasından yağın toplanmasına kadar geçen tüm üretim süreci kalıntılar üzerinden izlenebiliyor. Alanda bulunan ezme taşları, pres sistemine ait mimari düzenlemeler ve sıvı ayrıştırma bölmeleri, antik dönem standartlarındaki üretimi gözler önüne seriyor.

ANTİK ÇAĞIN ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Bakan Ersoy, yapının antik çağın üretim teknolojisini bütüncül bir şekilde yansıttığını vurguladı. Üretim kültürünün binlerce yıllık izlerinin günümüze taşındığını belirten Ersoy, kazı ekibine ve bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

Ersoy açıklamasında, Anadolu'nun kültürel mirasını korumaya ve bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

ALANYA İÇİN YENİ BİR KÜLTÜREL DEĞER

2024 yılındaki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan zeytinyağı işliğinin restorasyonu 2025 yılı itibarıyla tamamlanarak yeniden düzenlendi. Bölgedeki antik tarım ve ticaret ağının anlaşılması açısından büyük önem taşıyan bu gelişme, Alanya'nın kültürel turizm potansiyeline de yeni bir boyut kazandırıyor.

Yapılan restorasyonun, kentin ve Akdeniz bölgesindeki diğer zeytinyağı işliklerinin çalışma prensibini anlamak için de önemli bir referans noktası oluşturduğu aktarıldı.