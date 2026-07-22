Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, yerel yönetimi harekete geçirdi. Konyaaltı Belediyesi, 22 Temmuz Çarşamba günü kavurucu sıcaklara karşı yeni bir çalışma düzenlemesine gidildiğini duyurdu.

Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, güneşin en dik açıyla geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sahada görev yapan tüm belediye personeli dinlendirilecek. Bu uygulamayla zorlu hava şartlarında işçi sağlığının korunması amaçlanıyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Alınan karar sadece çalışanlarla sınırlı kalmadı. Yetkililer, ilçe genelindeki tüm vatandaşlara da seslenerek zorunlu bir durum veya aciliyet olmadıkça günün en sıcak saatlerinde sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

SICAK HAVALARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmak zorunda kalanların bol sıvı tüketmesi, açık renkli ve pamuklu giysiler tercih etmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin bu riskli saat dilimlerinde mutlaka serin veya kapalı alanlarda kalmasının sağlık açısından kritik olduğunu vurguluyor.