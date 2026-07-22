Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye bugünden itibaren yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Trakya üzerinden giriş yapan sistemin, yarından itibaren Anadolu'ya yayılarak ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ani bir düşüş yaşayacak. İstanbul'da 35 dereceyi aşan sıcaklıkların yaklaşık 10 derece, Ankara'da ise 33 dereceden 22 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi. Ülke genelinde ortalama 8 ila 11 derece arasında bir sıcaklık azalması öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü iç kesimler dışında kalan bölgelerde başlayacak olan kuvvetli sağanak, hafta sonu etki alanını genişletecek. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir bölümü ve Muğla haricindeki tüm kıyı şeridi ile kentlerde kuvvetli yağış görüleceği açıklandı. Hafta sonu açık hava planı yapan vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

MGM tahminleri doğrultusunda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada ise yağışların 22 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de başlayacağı aktarıldı. Akşam saatlerinde ise yağışların il genelinde gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği duyuruldu.

Pazar günü yurdun kuzey kesimlerine doğru çekilmesi beklenen yağışlı sistem, haftanın son günü itibarıyla etkisini kaybedecek. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde tekrar yükseliş trendine gireceği tahmin ediliyor.