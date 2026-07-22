Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimi, bölge turizminin geleceğini şekillendirecek adımları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji yatırımları, turizm çalışanlarına yönelik istihdam destekleri ve çevre bilinci gibi stratejik konular masaya yatırıldı.

Otellerde giderek yaygınlaşan çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının sektöre sağladığı katkılar toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. Öz tüketim amacıyla kurulan bu sistemlerin hem işletmelerin enerji maliyetlerini düşürdüğü hem de karbon emisyonunu azaltarak yeşil dönüşüme hız kazandırdığı aktarıldı. Ayrıca bu yatırımların ulusal elektrik altyapısı üzerindeki yükü hafifleterek enerji arz güvenliğini güçlendirdiği ve ithalatı azaltarak ülke ekonomisine doğrudan destek sunduğu ifade edildi.

SGK PRİM DESTEĞİ NEDEN 12 AYA ÇIKARILMALI?

Konaklama sektöründeki istihdamın korunması ve kayıt dışılığın önlenmesi adına sağlanan SGK prim destekleri, halihazırda yalnızca mayıs ile aralık ayları arasında uygulanıyor. Sektör temsilcilerine göre, bu desteğin tüm yıla yayılması, turizmi 12 aya yayma hedefine doğrudan katkı sağlayacak ve kış döneminde personelin işten çıkarılmasının önüne geçerek işletmeler üzerindeki mali yükü hafifletecek. ALTİD yönetimi de uygulamanın 12 aya çıkarılmasının sektör için bir gereklilik olduğunu bildirdi.

ALTERNATİF TURİZM VE ÇEVRE SORUMLULUĞU

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde halk plajlarında oluşturulan çadır ve karavan kamp alanlarının doğa dostu turizme ivme kazandırdığı değerlendirildi. Ancak bu alternatif modelin, bölgedeki mevcut konaklama tesisleriyle uyum içinde planlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Sürdürülebilir turizmin sadece çevreyi korumakla sınırlı kalmayıp yerel ekonomiyi ve sosyal sorumluluğu da kapsadığını belirten dernek yönetimi, sahillerin temiz tutulmasının tüm vatandaşların ortak görevi olduğunu hatırlattı.

ALTİD

Başkanı Cem Özcan ise yaptığı değerlendirmede, yeşil turizmin artık bir tercih olmaktan çıkıp gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartı haline geldiğini vurguladı. Turizmin geleceğinin doğayı koruyan ve kaynakları verimli kullanan bir anlayışla şekilleneceğini belirten Özcan, dernek olarak sürdürülebilir hedefler doğrultusunda sorumluluk almaya devam edeceklerini açıkladı.