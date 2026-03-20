FED’in faiz kararı sonrası gerileyen altın fiyatları yeniden gündemde. Finans analisti İslam Memiş, mart ayındaki baskının geçici olabileceğini savunurken, özellikle altın almayı erteleyenler için dikkat çeken bir pencerenin açıldığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit bırakmasının ardından altın piyasasında görülen geri çekilme, yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı. Piyasada özellikle “altın daha da düşer mi”, “bu seviyeler alım fırsatı mı” ve “2026’da ons altında yeni hedef ne” soruları öne çıkıyor.

Bu tartışmaların ortasında konuşan İslam Memiş, mart ayında yaşanan baskılanmanın kısa vadeli dalgalanma olarak okunması gerektiğini söyledi. Memiş’e göre fiyat tarafındaki zayıflık, panik nedeni olmaktan çok, hazırlıklı olan yatırımcı için dikkatle izlenmesi gereken bir dönem. Biraz da mesele burada düğümleniyor.

FED KARARI SONRASI GÖZLER ALTINA ÇEVRİLDİ

Fed’in son toplantıda faiz oranını sabit tutması, piyasalarda beklenen gevşeme sürecinin ötelenebileceği yorumlarını güçlendirdi. Özellikle yükselen petrol fiyatları, enflasyon beklentilerini yeniden yukarı çekerken; bu tablo altın dahil birçok varlıkta sert fiyatlamalara yol açtı.

İslam Memiş de değerlendirmesinde tam bu noktaya işaret etti. Yatırımcıyı belirsizlik konusunda uyaran Memiş, 2026’nın kolay okunacak bir yıl olmadığını, fiyat yerine stratejiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

“CİDDİ ŞEKİLDE UCUZLADI” DEDİ

Memiş’in en çok dikkat çeken çıkışı ise altının son gerilemesine ilişkin oldu. Ünlü analist, ons altındaki düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcı açısından fırsat oluşturabileceğini belirterek, mart ayında görülen baskının kalıcı bir çöküş gibi okunmaması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle altın borcu olanlar, düğün hazırlığında bulunanlar ya da kademeli alım düşünenler için bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, kısa vadeli korkuyla hareket eden küçük yatırımcının zarar etme riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

PETROL VE DOLAR UYARISI

Memiş’e göre piyasadaki ana başlıklardan biri yalnızca altın değil. Dolar endeksi ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, diğer yatırım araçları üzerinde baskı kurabiliyor. Bu nedenle altındaki geri çekilmeyi tek başına değerlendirmek yerine, küresel gerilim, enerji maliyetleri ve merkez bankalarının faiz adımlarıyla birlikte okumak gerekiyor.

Bu da doğrudan günlük hayatı etkiliyor. Akaryakıt zamları pompaya yansıdıkça taşımadan gıdaya, faturadan raf etiketine kadar geniş bir alan etkileniyor. Altın fiyatı düşse bile vatandaşın cebindeki baskı aynı anda hafiflemiyor. Zaten piyasadaki asıl tedirginlik de biraz buradan büyüyor.

ONS ALTINDA 6 BİN DOLAR HEDEFİ MASADA

İslam Memiş, uzun vadeli beklentilerinde ise geri adım atmadı. Analiste göre ons altında 6 bin dolar hedefi halen masada duruyor. Ancak bu beklenti, kısa vadede dalgalanma olmayacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine, 2026 boyunca sert iniş-çıkışların sürebileceği ve yatırımcının psikolojik olarak zorlanabileceği uyarısı yapılıyor.

O nedenle uzmanların sık sık hatırlattığı gibi, tek seferde ve aceleyle pozisyon almak yerine planlı, parça parça ve bütçeye uygun hareket etmek daha güvenli bulunuyor. Hele ki böyle dönemlerde. Çünkü ekrandaki fiyatla eldeki para arasındaki mesafe bazen bir günde açılıyor.

YATIRIMCI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Fed faiz kararı sonrası altın neden düştü 2026 sorusunun yanıtını arayanlar için temel başlıklar netleşmiş durumda: jeopolitik riskler, petrol fiyatları, doların seyri ve merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi. İslam Memiş altın yorumu Mart 2026 başlığında öne çıkan mesaj ise şu: kısa vadeli korku ile değil, orta vadeli planla hareket edilmeli.

Yine de altın tarafındaki her geri çekilmenin otomatik olarak kazanç anlamına gelmediği unutulmamalı. Çünkü piyasa bazen mantıkla değil, sert dalgayla çalışıyor. Ve o dalga küçük yatırımcıyı hazırlıksız yakalayabiliyor.

Not: Bu içerikte yer alan değerlendirmeler haber amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Reuters, Yeniçağ Gazetesi, İslam Memiş’in kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri