Avrupa Birliği (AB), Türkiye’ye yönelik dikkat çeken bir finans adımı attı. AB, euro cinsinden banka havalelerini daha hızlı ve daha basit hale getirmeyi amaçlayan SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine Türkiye’nin dahil edilmesini teklif etti.

TEKLİFİN ODAĞINDA NE VAR?

Haberde yer alan bilgiye göre teklifin merkezinde, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki euro transferlerinin kolaylaştırılması bulunuyor. SEPA, euro bölgesinde ve sisteme dahil ülkelerde para transferlerinde işlemleri standartlaştırmayı hedefleyen bir ödeme altyapısı olarak biliniyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Türkiye’ye SEPA teklifi, özellikle Avrupa ile yoğun ekonomik ve bireysel para trafiği bulunan bölgelerde de yakından takip ediliyor. Alanya gibi turizm ve uluslararası hareketliliğin yüksek olduğu yerlerde euro transferleriyle ilgili her gelişme, vatandaşlar ve işletmeler açısından dikkatle izleniyor.