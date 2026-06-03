Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar için bayram sonrası yeni personel alım ilanları yayımlandı. İŞKUR verilerine göre, İstanbul Büyükçekmece, İzmir Kınık ve Denizli Çivril belediyeleri bünyesinde görevlendirilmek üzere memur, zabıta ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların erişimine sunulan ilanlarda, başvuru şartları ve kontenjan bilgileri yer alıyor. İlgili alımlar için belirlenen son başvuru tarihlerine kadar işlemlerin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor.

HANGİ BELEDİYE NE ZAMAN ALIM YAPACAK?

Yayımlanan güncel ilanlara göre, kurumların talep ettiği pozisyonlar ve son başvuru tarihleri netleşti. İzmir Kınık Belediyesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 03.06.2026 saat 17:00'de sona eriyor.

Denizli Çivril Belediyesi memur ve zabıta memuru alımı için son başvuru tarihi 04.06.2026 saat 17:00 olarak belirlendi. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi zabıta memuru alımı başvuruları ise 12.06.2026 saat 17:00'ye kadar devam edecek.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, belediyelerin yayımladığı bu ilanlara İŞKUR'un resmi internet sitesi olan e-şube üzerinden veya bulundukları ildeki İŞKUR müdürlüklerinden şahsen başvuru yapabiliyor. Başvuru sürecinde adayların KPSS puan türü, ikametgah şartı ve mezuniyet belgesi gibi kurumlara özel istenen kriterleri sistem üzerinden dikkatle incelemesi önem taşıyor.