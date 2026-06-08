İstanbul'da yaşanan fidye amaçlı kaçırma olayı, polis operasyonuyla son buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran gecesi Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bir kişinin zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kaçırılan kişinin iş insanı S.K. olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin S.K.'nın bir akrabası üzerinden alacak meselesi yaşadıkları ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin ulaştığı bilgilere göre zanlılar, iş insanının ailesini arayarak serbest bırakılması karşılığında 3 milyon lira talep etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda S.K.'nın Büyükçekmece'de bir evde tutulduğunu belirledi.

Bunun üzerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında iş insanı sağ olarak kurtarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.