İktidar kaynakları ve ekonomi çevrelerinden edinilen bilgilere göre, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması ihtimali ortadan kalktı. Ekonomi yetkilileri, ücret düzenlemelerinin yıllık periyotlarla gerçekleştirilmeye devam edeceğini bildirerek kamuoyundaki ara zam tartışmalarına son noktayı koydu.

Ocak ayında yapılan yüzde 27 oranındaki artışla birlikte asgari ücret 28 bin 75 TL seviyesine yükseltilmişti. Karar alıcılar, mevcut ekonomi politikaları kapsamında bu rakamın yıl sonuna kadar geçerli olacağını vurguluyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞIYOR

Üç yıldır devam eden enflasyonla mücadele sürecinde hedeflenen düşüşün henüz sağlanamaması, sabit gelirlilerin alım gücünde belirgin bir kayba yol açtı. Mayıs ayında açıklanan yıllık enflasyon verileri, geçtiğimiz yılın sonunda kaydedilen yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık iki puan üzerine çıktı. Uzmanların aktardığına göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 32 bandını aşması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER NEDEN ARTTI?

Makroekonomik verilerdeki dalgalanmalar ve temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları, maaşlarda iyileştirme taleplerini sürekli gündemde tutuyor. Ocak ayındaki yüzde 27'lik zammın ardından enflasyonun yüksek seyrini koruması, 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin reel değerinde erimeye neden oldu. Ancak ekonomi yönetiminin aldığı son kararlar doğrultusunda, alım gücündeki düşüşe rağmen temmuz ayında ek bir ücret artışı planlanmıyor.